الداخلية السعودية تعلن مقتل رجلي أمن بإطلاق النار عليهما شرق البلاد

شوف تيفي: وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء مقتل رجلي أمن إثر تعرضهما لإطلاق النار من مصدر مجهول في مدينة الدمام شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) استنادا إلى بيان للناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن "الحادث وقع منتصف الليل أثناء توقف رجلي أمن من منسوبي قوات أمن المنشآت بسيارة خاصة عند أحد المواقع التجارية بمدينة الدمام حيث تعرضا لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول ما نتج عنه مقتلهما".

وأضاف البيان أن "الجهات المختصة بالشرطة باشرت إجراءات الضبط الجنائي لهذه الجريمة التي لا تزال محل متابعة أمنية وتحديد دوافعها والمتورطين فيها".



