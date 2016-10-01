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غريب..هذه قصة رجل تم منعه من إقامة أي علاقة جنسية قبل إبلاغ الشرطة
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 11:56 غريب..هذه قصة رجل تم منعه من إقامة أي علاقة جنسية قبل إبلاغ الشرطة | مجتمع
غريب..هذه قصة رجل تم منعه من إقامة أي علاقة جنسية قبل إبلاغ الشرطة
منعت الشرطة الانجليزية شخصا بريطانيا يطلق عليه '' نيكولاس كروشو'' البالغ من العمر 23 سنة، و المصنف بمفترس جنسي, من ارتياد أي بار أو ناد ليلي بعد التاسعة مساء،حيث حددوا مواقيت استخدامه للأنترنت،

شوف تيفي

منعت الشرطة الانجليزية شخصا بريطانيا يطلق عليه " نيكولاس كروشو" البالغ من العمر 23 سنة، و المصنف بمفترس جنسي, من ارتياد أي بار أو ناد ليلي بعد التاسعة مساء،حيث حددوا مواقيت استخدامه للأنترنت، وإلزامه بالإبلاغ عن أي جهاز يستخدمه للاتصال بأي كان وبأي طريقة، ومنها بث الرسائل الصوتية والنصية.
وحسب موقع "العربية" تم إلوام البريطاني بعدم إقامة أي علاقة جنسية مع أي كان، إلا بعد إبلاغ الشرطة قبل 24 ساعة من الموعد المضروب، كما عليه تزويدها باسم من يسعى لإقامة علاقة معها، إضافة إلى عنوانها وتاريخ ميلادها، لمعرفة عمرها.
وحسب الموقع دائما, برأت هيئة محلفي المحكمة نفسها العام الماضي مما كان متهما به، وهو 6 اغتصابات واعتداءين جنسيين غير كاملين وآخرين كاملين، على 8 نساء مختلفات العمر.

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