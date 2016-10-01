العنصر يختار المعارضة و يصب حمام ماء بارد على قياديين طامعين في الاستوزار

أمام غموض موقف حزب الحركة الشعبية من مفاوضات تشكيل الحكومة، حيث فضل أمينه العام محند العنصر تمطيط موعد عقد المجلس الوطني للحزب إلى تاريخ 29 أكتوبر الجاري، ورده البارد على بن كيران أثناء لقائهما

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أمام غموض موقف حزب الحركة الشعبية من مفاوضات تشكيل الحكومة، حيث فضل أمينه العام محند العنصر تمطيط موعد عقد المجلس الوطني للحزب إلى تاريخ 29 أكتوبر الجاري، ورده البارد على بن كيران أثناء لقائهما التفاوضي، الذي كان قصيرا وغير مقنع.



أكد مصدر حزبي مطلع أن لقاء جمع العنصر بقيادات حزبه مؤخرا، لبحث آخر تطورات ملف المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، حيث باغثه قياديون بالسؤال عن عدد المقاعد التي اقترحها بن كيران على الحزب، فجاء رد العنصر مثل حمام الماء البارد على الأعضاء، عندما رد بالقول: "بن كيران لم يستدعينا أصلا ليقترح علينا الدخول إلى الحكومة، ولا التفاوض بشأن المقاعد الوزارية، بل كان لقاء مجاملة" وأضاف "من المحتمل أن يكون موقعنا في المعارضة".



وهو الجواب الذي نزل مثل الصاعقة على رؤوس الأشهاد، خاصة الطامعون منهم في الاستوزار، والذين انتظروا طويلا في طابور الحزب ليصل دورهم ويحصلوا على حقيبة وزارية في حكومة بن كيران الجديدة "لكن الرياح لاتجري دائما بما تشتهي السفن" حسب تعبير المصدر.