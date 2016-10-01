بالفيديو.. القبض على مغربيين يشتبه في دعمهما لتنظيم الدولة الإسلامية باسبانيا وهذا ما كانا يقومان به عبر الفايسبوك

اعتقل الحرس المدني الإسباني، اليوم الثلاثاء ببلدة سان أنتوني دي بورتماني (إيبيزا، أرخبيل البليار)، مغربيين يشتبه في دعمهما لتنظيم ''داعش'' الإرهابي، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية في مدريد.

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اعتقل الحرس المدني الإسباني، اليوم الثلاثاء ببلدة سان أنتوني دي بورتماني (إيبيزا، أرخبيل البليار)، مغربيين يشتبه في دعمهما لتنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية في مدريد.

وأوضح بلاغ للحرس المدني أن اعتقال هذين الرجلين، اللذان يبلغان على التوالي 31 و35 سنة من العمر، تم بفضل التعاون مع السلطات المغربية، مشيرا إلى أنه كما هو الحال في مناسبات أخرى، كان تبادل المعلومات مع السلطات المغربية "حاسما" في تنفيذ هذه العملية ضد أنشطة يقوم بها تنظيم "داعش" فوق التراب الإسباني.

وأضاف المصدر ذاته أن أحد الموقوفين كان يستخدم صفحة شخصية على شبكة التواصل الاجتماعي كأرضية للترويج لتنظيم "داعش"، وأنه اظهر علنا دعمه لهذه المجموعة الإرهابية، وذلك عبر تسهيل الوصول إلى مختلف منشوراتها وشرائط الفيديو الخاصة بها، وكذا روابط أخرى مختلفة.

وتابع بلاغ الحرس المدني أن الموقوفين كانا يشجعان على انضمام المترددين على المسجد الذي يديرانه في إيبيزا للأفكار المتطرفة والتشبع بها، ويحرضان على العنف ضد من كانا يسمونهم ب"أعداء الإسلام"، ويثنون على كل الذين قرروا الانتقال إلى مختلف بؤر الصراع ل"الجهاد والانضمام إلى صفوف داعش".

وذكر أن المحققين ينكبون حاليا على تحليل الوثائق والبيانات الموجودة على الأجهزة الإلكترونية التي جرى ضبطها خلال هذه العملية للكشف عن العلاقة المحتملة بينهما وبين عناصر متطرفة أخرى، مشيرا إلى أنه باعتقال هذين الشخصين، بلغ عدد الموقوفين بتهمة الارهاب في إسبانيا 156 شخصا منذ 2015.



