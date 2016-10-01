عاجل..سيدة تقطع العضو التناسلي لزوجها انتقاما من خيانته لها و هذه التفاصيل

انتقاما من خيانته لها، أقدمت زوجة تنحدر من مدينة فاس على قطع العضو الذكري لزوجها في ساعات متأخرة من ليلة الإثنين-الثلاثاء، بواسطة آلة حادة.

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري



انتقاما من خيانته لها، أقدمت زوجة تنحدر من مدينة فاس على قطع العضو الذكري لزوجها في ساعات متأخرة من ليلة الإثنين-الثلاثاء، بواسطة آلة حادة.



و تعود تفاصيل الواقعة حسب مصدر أمني لشوف تيفي، عندما كان الزوج غارقا في نومه ليستيقظ مباشرة بعدما قطعت زوجته جهازه التناسلي، بعد مرور ثلاثة أيام من ضبطه يخونها.



وبعد ساعات من الصدمة، نقلت السيدة، زوجها إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني حيث تعذر على الأطباء إجراء عملية لإعادة العضو إلى مكانه الطبيعي بسبب مرور الكثير من الوقت.





