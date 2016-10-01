هذا هو عدد القضايا التي رفعها البام ضد البيجيدي

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كشف مصدر مطلع أن حزب الأصالة والمعاصرة رفع ما يزيد عن 30 قضية ضد الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية العدالة والتنمية.
أضاف نفس المصدر أن البام يعول على المحكمة الدستورية للإطاحة ببرلمانيي البيجيدي، بعد اقتراع السابع من أكتوبر الذي أفرز حصول البيجيدي على أغلبية المقاعد ما خول له الانفراد بالرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة.
هذا وما زالت المحكمة الدستورية لم تفصل في العديد من ملفات الطعون المعروضة عليها والتي من المنتظر أن تطيح ببعض مقاعد الحزبين، حيث انتهت أمس الاثنين مهلة تقديم الطعون الانتخابية.
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