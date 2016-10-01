فضيحة جنسية تهز سفارة المغرب بإندونيسيا بعد اعتقال 17 مغربية بتهمة الدعارة داخل مرقص ليلي

أسفرت مداهمة أمنية قام بها 30 عنصرا من مكتب الهجرة بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا عن اعتقال 17 مغربية تتراوح أعمارهن ما بين 22 سنة و 27 سنة داخل مرقص ليلي بتهمة ممارسة الدعارة و خرق قوانين الهجرة.

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أسفرت مداهمة أمنية قام بها 30 عنصرا من مكتب الهجرة بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا عن اعتقال 17 مغربية تتراوح أعمارهن ما بين 22 سنة و 27 سنة داخل مرقص ليلي بتهمة ممارسة الدعارة و خرق قوانين الهجرة.

ووفق ما أدلى به مسؤول بقسم الهجرة لوسائل إعلام محلية، فإن السلطات الاندونيسية ستتولى الاتصال بالسفارة المغربية بجاكرتا لمعرفة هويات الموقوفات بالتحديد و للبحت في خلفيات هذا الملف خاصة، بعد أن وجد المحققون صعوبة في استنطاق المعتقلات، بالنظر إلى عدم إتقانهن للغة الإنجليزية، و تعمد إخفاء أوراقهن الثبوتية بما فيها جوازات السفر الأمر الذي يجعلهن في مواجهو عقوبات سجنية ثقيلة قد تصل إلى عشر سنوات، حسب ما نشرته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء,



