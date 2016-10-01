هذا ما وقع بعد محاولة تهريب حوالي 12 ألف أورو عبر موقع باب سبتة

أكد مصدر جمركي بموقع العبور بباب سبتة، أنه تم يوم الاثنين، خلال عملية مراقبة روتينية إحباط محاولة تهريب حوالي 12 ألف أورو ، كانت بحوزة مواطن إسباني.

شوف تيفي

أكد مصدر جمركي بموقع العبور بباب سبتة، أنه تم يوم الاثنين، خلال عملية مراقبة روتينية إحباط محاولة تهريب حوالي 12 ألف أورو ، كانت بحوزة مواطن إسباني.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال عملية مراقبة روتينية بنقطة العبور باب سبتة، ظهر اليوم ،ضبط وحجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 11 ألف و950 أورو، حاول إسباني تهريبها نحو سبتة السليبة بطريقة غير قانونية ودون التصريح بها، مشيرا إلى أن الأوراق النقدية المحجوزة كانت مخبأة في حقيبة خاصة داخل سيارة خاصة مرقمة بإسبانيا.

وأضاف المصدر أنه تم إخضاع الموقوف للبحث قبل القيام بالإجراءات القانونية اللازمة مع فرض أداء الضرائب والغرامات اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل.





