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بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 10:22 عاجل:ارتفاع حصيلة الهجوم على أكاديمية للشرطة إلى 58 قتيلا | دولي
عاجل:ارتفاع حصيلة الهجوم على أكاديمية للشرطة إلى 58 قتيلا
قتل 58 شخصا على الأقل خلال الهجوم الذي استهدف ليلة الاثنين الثلاثاء أكاديمية للشرطة في جنوب غرب باكستان، بحسب ما أفادت مصادر طبية اليوم الثلاثاء.

شوف تيفي

قتل 58 شخصا على الأقل خلال الهجوم الذي استهدف ليلة الاثنين الثلاثاء أكاديمية للشرطة في جنوب غرب باكستان، بحسب ما أفادت مصادر طبية اليوم الثلاثاء.

وقال الطبيب نصير سومالاني المسؤول عن مستشفى كويتا العام في تصريح للصحافة "في الساعات الاولى من اليوم لدينا حصيلة ب58 قتيلا في اعتداء مساء امس" الاثنين.

وكان الجيش الباكستاني أعلن أن المهاجمين تسللوا قبيل منتصف الليل إلى أكاديمية الشرطة الواقعة على بعد 20 كيلومترا إلى شرق كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب.

وبعد ساعات عدة من تبادل إطلاق النار، أعلن مسؤول محلي حوالى الساعة الرابعة صباحا (23,00 ت غ) أن الجيش قام بتأمين المنشأة التي تأوي مئات الشرطيين المتدربين.

وأعلن وزير داخلية إقليم بلوشستان مير سارفراز أحمد بوغتي للصحافيين أن ثلاثة انتحاريين نفذوا الهجوم.

وأوضح وزير الداخلية أنه في الأيام العادية تأوي المؤسسة نحو 700 شخص، مؤكدا أنه "تم تأمين المكان بنسبة 99 في المئة، سننتهي من ذلك مع شروق الشمس".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن بلوشستان يعيش منذ سنوات تمردا وصراعات طائفية.

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