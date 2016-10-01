عاجل: تركيا تهتز من جديد و هذه حصيلة القتلى

ذكرت وسائل إعلام التركية أن انفجارا وقع، صباح اليوم الثلاثاء، بموقف للسيارات في مبنى غرفة التجارة والصناعة في مدينة أنطاليا السياحية التركية أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

شوف تيفي

ذكرت وسائل إعلام التركية أن انفجارا وقع، صباح اليوم الثلاثاء، بموقف للسيارات في مبنى غرفة التجارة والصناعة في مدينة أنطاليا السياحية التركية أسفر عن وقوع عدد من الجرحى و قتيلين

وأوضحت المصادر ذاتها أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار لنقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وأضافت أن أعدادا كبيرا من قوات الأمن التركية وصلت إلى المكان للتحقيق في ملابسات هذا الانفجار الذي لم تعرفه أسبابه بعد.





