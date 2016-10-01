بالفيديو.. لحظة تنفيذ القصاص على سعودي وهذا مصير الشخص الذي صور المشهد

اعتقلت الشرطة السعودية موظفا قام بتصوير الساحة التي يطبق فيها القصاص على المحكوم عليهم.

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اعتقلت الشرطة السعودية موظفا قام بتصوير الساحة التي يطبق فيها القصاص على المحكوم عليهم.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة الإقدام على تطبيق القصاص في حق شخص، قبل أن يتم العفو عنه ويتم إعادته إلى سيارة إسعاف.

وبعد انتشار الفيديو، قالت السلطات الأمنية السعودية، إنه تم تحديد هوية الموظف الذي قام بتصوير المشهد، قبل أن ينشره على حسابه الشخص في "تويتر"، وأحيل على فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في مدينة الرياض لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، على اعتبار أن تصوير مشاهد تنفيذ القصاص يعتبر انتهاكا للنظام.

وقد ذكرت صحف سعودية في ما بعد أن الحكم تم تأجيله وليس إلغاؤه.

العفو عن قاتل في ساحة القصاص... والقاتل يسجد لله سجدة مطولة بعد ما انجاه الله في آخر لحظة. #العفو_عن_قاتل pic.twitter.com/nG0i9QhEQ1 — حدث السعودية (@ksa_sna) 23 octobre 2016