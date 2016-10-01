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بالفيديو..مغاربة معجبون بفيديو الملك محمد السادس يدق على الطبل بتانزانيا
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 02:05 بالفيديو..مغاربة معجبون بفيديو الملك محمد السادس يدق على الطبل بتانزانيا | بوليتيك
بالفيديو..مغاربة معجبون بفيديو الملك محمد السادس يدق على الطبل بتانزانيا
مباشرة بعد تداوله اليوم الاثنين بشكل كبير على الشبكة العنكبوتية، تفاعل المغاربة رواد العالم الأزرق مع فيديو الملك محمد السادس الذي ظهر من خلاله و هو يدق الطبل على أنغام تانزانية لدى وصوله إلى

شوف تيفي

 مباشرة بعد تداوله اليوم الاثنين بشكل كبير على الشبكة العنكبوتية، تفاعل المغاربة رواد العالم الأزرق مع فيديو الملك محمد السادس الذي ظهر من خلاله و هو يدق الطبل على أنغام تانزانية لدى وصوله إلى القصر الرئاسي بدار السلام.

و عبر الفايسبوكيون مرة أخرى عن حبهم الكبير و إعجابهم بالتواضع الذي يظهره الملك محمد السادس في كل مناسبة ،حيث ظهر و هو يستمتع باللوحات الفلكلورية و الأهازيج الشعبية التانزانية.

و كان الملك محمد السادس،قد أجرى ، اليوم الاثنين 24 اكتوبر بالقصر الرئاسي بدار السلام، مباحثات على انفراد، مع رئيس جمهورية تنزانيا جون بومبي ماغوفولي، وفي أعقاب هذه المباحثات تبادل قائدا البلدين الهدايا الرمزية، قبل أن يقوم جلالة الملك بتوشيح رئيس جمهورية تنزانيا بقلادة الوسام المحمدي، وهو أرفع وسام تمنحه المملكة.

وكان الملك قد استعرض لدى وصوله إلى القصر الرئاسي، رفقة الرئيس جون بومبي ماغوفولي، تشكيلة من حرس الشرف أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على جلالته كل من السيدة سامية صلوحو حسن نائبة رئيس الجمهورية، والسيد قاسم ماجاليوا الوزير الأول، إلى جانب عدد من الشخصيات التنزانية المدنية والعسكرية.

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شوف تيفي المغرب تانزانيا شوف تيفي يدق الطبل استقبال توشيح اعجاب

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