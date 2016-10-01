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توقيف مواطن بوليفي بمطار محمد الخامس متلبسا بمحاولة تهريب 1495 غراما من مخدر الكوكايين
بتاريــخ : 25 أكتوبر 2016 / 00:33 توقيف مواطن بوليفي بمطار محمد الخامس متلبسا بمحاولة تهريب 1495 غراما من مخدر الكوكايين | حوادث و حقوق
توقيف مواطن بوليفي بمطار محمد الخامس متلبسا بمحاولة تهريب 1495 غراما من مخدر الكوكايين
تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، منتصف نهار يوم الاثنين، من توقيف مواطن من دولة بوليفيا، يبلغ من العمر 67 سنة، متلبسا بمحاولة تهريب 1495 غراما من مخدر الكوكايين.

شوف تيفي

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، منتصف نهار يوم الاثنين، من توقيف مواطن من دولة بوليفيا، يبلغ من العمر 67 سنة، متلبسا بمحاولة تهريب 1495 غراما من مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان على متن الرحلة الجوية القادمة من ساوباولو بالبرازيل في اتجاه مطار القاهرة، مرورا بمطار محمد الخامس الدولي، حيث أسفرت عملية التفتيش والجس الوقائي التي أجريت عليه عن العثور على المخدرات المحجوزة مخبأة تحت ملابسه الداخلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، التي أبرزت أن هذه عملية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالحها لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

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توقيف مواطن بوليفي بمطار محمد الخامس متلبسا بمحاولة تهريب 1495 غراما من مخدر الكوكايين

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