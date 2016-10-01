عاجل:فضيحة بنحماد و النجار تعود من جديد و هذا ما قررته محكمة الأسرة بالدار البيضاء

صدمة جديدة تلقاها الكوبل التوحيدي،عمر بنحماد و فاطمة النجار،بعدما رفضت محكمة الأسرة بالدار البيضاء يوم الاثنين، الاعتراف بزواج الكوبل الشهير و جاء هذا الرفض حسب ما تداولته مجموعة من وسائل

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صدمة جديدة تلقاها الكوبل التوحيدي،عمر بنحماد و فاطمة النجار،بعدما رفضت محكمة الأسرة بالدار البيضاء يوم الاثنين، الاعتراف بزواج الكوبل الشهير و جاء هذا الرفض حسب ما تداولته مجموعة من وسائل الإعلام ،

، بعد أن أدرجت المحكمة ملف ثبوت الزوجية الذي تقدما به للمداولة والنطق بالحكم في جلسة سابقة.

و بهذا القرار،لم يعد بإمكان الكوبل أن يتقدم بطلب جديد، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال و خصوصا عندما طالب القاضي من بنحماد إحضار الموافقة من زوجته الأولى.

وكانت حركة التوحيد والإصلاح قد جمدت عضوية الكوبل بعد الفضيحة التي تفجرت مباشرة بعد ضبطهما في حالة تلبس جنسي بشاطئ المنصورية