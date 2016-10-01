رغم دفاع بن كيران عنها...البرلمانية البيجيدية الجديدة الغير محجبة أمينة فوزي في ''حالة نفسية صعبة''

أغلقت البرلمانية الجديدة عن حزب العدالة والتنمية، حسابها الخاص على الفايسبوك ومنعت المكالمات الواردة على هاتفها المحمول، بعد مهاجمتها من طرف المحسوبين على البيجيدي لعدم إرتدائها الحجاب.

شوف تيفي



أغلقت البرلمانية الجديدة عن حزب العدالة والتنمية، حسابها الخاص على الفايسبوك ومنعت المكالمات الواردة على هاتفها المحمول، بعد مهاجمتها من طرف المحسوبين على البيجيدي لعدم إرتدائها الحجاب.

وذكرت مصادر مقربة من البرلمانية الغير محجبة بفريق العدالة والتنمية، انها تعيش ''حالة نفسية صعبة'' بعد الهجوم الذي تعرضت له من طرف الكتائب الإلكترونية لحزب المصباح، حيث أن دفاع بن كيران عنها وعن ترشيحها لم يشفع لها لدى المتعاطفين من الحزب.

وأفادت ذات المصادر، أن أمينة فوزي التي إشتغلت بديوان الوزير محمد نجيب بوليف الذي أثنى عليها كثيرا في عدة مقابلات صحفية، قبل ترشيحها باللائحة الوطنية، أغلقت جميع قنوات التواصل جراء ما تعرضت له من أعضاء معروفين بالحزب بسبب ترشيحها في مراتب متقدمة من اللائحة الوطنية لحزب ''المصباح''، رغم أنها لم تنخرط بالحزب إلا مع إقتراب الإنتخابات التشريعية الأخيرة، حيث تعرفت على الحزب بعد إشتغالها كمستشارة في ديوان الوزير المنتدب محمد نجيب بوليف.