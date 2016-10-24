الملك محمد السادس يفاجأ الجميع بكشفه عن مواهب فنية راقية في أدغال إفريقيا الشرقية..خط عربي رائع و دقة طبل راقية + صور وفيديوهات

فاجأ الملك محمد السادس المتتبعين والوفد المرافق له، وحتى أعضاء الوفد المستقبل له بتنزانيا، من خلال دقه للطبل خلال نشاط رسمي ببلد جون بومبي ماغوفولي.

شوف تيفي



فاجأ الملك محمد السادس المتتبعين والوفد المرافق له، وحتى أعضاء الوفد المستقبل له بتنزانيا، من خلال دقه للطبل خلال نشاط رسمي ببلد جون بومبي ماغوفولي.

وبدا الملك محمد السادس على سجيته، وهو يعزف الطبل بطريقة الفنانين الكبار إلى جانب الرئيس التنزاني ماغوفولي، حيث تماهى بسرعة مع عزف محلي للبلد المضيف.

ويأتي هذا العزف، الذي استجاب من خلاله الملك لرغبة الرئيس التنزاني، تماشيا مع بروتوكول هذا البلد الإفريقي، ليكشف وجها آخر للملك الفنان.. وهي ميزة اكتسبها الملك محمد السادس منذ صغره من خلال احتكاكه بمجموعة من الفنانين العالمين، ممن كانوا يحجون دوريا إلى قصر والده الراحل الحسن الثاني.



وإذا كان الحسن الثاني قد اشتهر بعزفه على ''البندير'' وآلة ''الإكوارديون''، فإن الملك محمد السادس عُرف بإتقانه للرسم والفن التشكيلي، قبل أن يكشف خلال زيارته خلال الأسبوع الماضي لرواندا عن موهبة أخرى، صعبة الضبط، بالنظر إلى كونها تحتاج إلى تدريب مستمر ومهارات خاصة لإتقانها، وهي ''الخط العربي''.. حيث فاجأ الملك، مرة أخرى المتتبعين بخطه الجميل وهو يكتب في الدفتر الذهبي عن المأساة الجماعية بهذا البلد الإفريقي.. ويعتبر هذا الخط من أصعب الخطوط المغربية، وأجملها.. كما أنه الخط الأساسي الذي يكتب به القرآن الكريم في المغرب برواية ورش..