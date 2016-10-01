بالفيديو.. التلميذ الذي أحرق نفسه أمام ثانوية الرباط بعد رفض المدير تسجيله بين الحياة والموت..

ذكرت مصادر مقربة من عائلة التلميذ الذي أحرق نفسه صباح اليوم أمام ثانوية عبد الله كانون بيعقوب المنصور بالرباط، يرقد في هذه اللحظات بمستشفى إبن رشد بالدار البيضاء في حالة خطيرة, أو بعبارة صريحة بين

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ذكرت مصادر مقربة من عائلة التلميذ الذي أحرق نفسه صباح اليوم أمام ثانوية عبد الله كانون بيعقوب المنصور بالرباط، يرقد في هذه اللحظات بمستشفى إبن رشد بالدار البيضاء في حالة خطيرة, أو بعبارة صريحة بين الحياة والموت يقول مصدرنا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صبيحة اليوم الإثنين، عندما طلب التلميذ ''يونس، ن'' من مدير ثانوية أكدال بالرباط قبول إستعطافه بالعودة إلى الدراسة بعد رسوبه في السنة الماضية، لكن مدير المؤسسة رفض الطلب، حيث هدده الضحية بإحراق نفسه بالمؤسسة إن لم يقبل المدير إرجاعه، هذا الأخير رد على تهديدات التلميذ ''بعد من هنا واحرق راسك'' على حد تعبير المصادر.

وحسب ذات المصادر، وبعد إصرار المدير على رفض طلبه، توجه التلميذ نحو أقرب محطة للبنزين واقتني قارورة منه ليعود أدراجه إلى المؤسسة ويقوم بإشعال النار في جسده بعد سكب البنزين عليه.

من جهة ثانية، ذكرت مصادر من داخل الثانوية، إن التلميذ ''ي، ن'' كان يتابع دراسته بالمؤسسة، قبل أن يضبط في حالة غش في الدورة الثانية للموسم الدراسي الماضي، مؤكدة أن القرار صادر عن المجلس التأديبي وليس عن المدير كما كان يظن الضحية الذي أحرق نفسه.