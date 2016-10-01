خاص.. أمير علي كاعي على ''تغريدة'' وهذه هي التفاصيل المثيرة

لم يسبق للفنان المغربي أمير علي أن ثار في وجه برنامج أو قناة، أو حتى صحفي أو معد برامج، لكن صرخته اليوم لها أكثر من معنى ولها أسباب نزولها.

شوف تيفي: ع.السكارجي

لم يسبق للفنان المغربي أمير علي أن ثار في وجه برنامج أو قناة، أو حتى صحفي أو معد برامج، لكن صرخته اليوم لها أكثر من معنى ولها أسباب نزولها.

لطالما كان أمير علي ذلك الفنان الودود الذي يحظى باحترام الجميع، إنه عازف الكمان الوحيد الذي يؤدي بآلته أصعب المقاطع الموسيقية... فمناسبة هذا الحديث هو تصريحه المثير حول برنامج ''تغريدة'' الذي تبثه القناة الأولى، حيث قال أمير إنه يستحق المرور في هذا البرنامج، نظرا لتاريخه الفني وأنه كان فنان مهاجر وعاد لوطنه ومازال يحيي سهرات في كافة دول العالم، وأن البعض ممن مروا في هذا البرنامج لا يستحقون،ولكن اعتماد القائمين على نسب المشاهدة عبر اليوتوب يجعلهم يختارون من لا كفاءة له لتقديمه للمشاهد المغربي.

أمير علي أضاف في اتصاله مع شوف تيفي أن مستاء من معدة البرنامج التي قالت له منذ مدة أنها ستستضيفه وبعد ذلك رجعات فكلامها وتنصلت من مسؤولية اختيار الفنانين الذي يحظون بسهرة خاصة على القناة الأولى اسمها ''تغريدة''، والتي انتقد الجمهور الفايسبوكي فيها حضور أسماء عاد بدات فالفن وحظيت بسهرة خاصة على شرفهم رغم أنهم نكرة لدى الجمهور المغربي الذي لايعرفهم أصلا.