عاجل: هذه حقيقة ''حمل'' الطالبة صابرين قبل مقتلها بالدار البيضاء على يد صديقها مهدي

شوف تيفي:م غ
رفض أب صابرين ادريس السلمان التعليق على خبر حمل ابنته قبل مقتلها يوم الأحد الماضي بعدما سقطت من أعلى منزل صديقها المهدي بلعيان.
وقال الوالد المكلوم، في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" اليوم الإثنين، إنه لا يريد التعليق على هذا الموضوع مؤكدا أن القضية مازالت في إطار التحقيقات و بيد القضاء.
وكانت أنباء مقربة من الصديقين "مهدي وصابرين"، أفادت أن الضحية كانت قيد حياتها حامل في إطار علاقة غير شرعية جمعتها قبل نحو 7 أشهر مع صديقها مهدي.
و مازالت حسب مصادرنا التحقيقات متواصلة في هذه القضية بعد استدعاء 5 أصدقاء كانوا يومها في جلسة بمنزل المهدي الواقع بإقامة المسيرة بشارع الشفشاوني بالدار البيضاء.
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