ارتفاع النتيجة الصافية لحصة مجموعة اتصالات المغرب ب3 في المائة برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016

سجلت النتيجة الصافية لحصة مجموعة اتصالات المغرب ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016، وفق ما أعلنت المجموعة في بلاغ اليوم الاثنين.

شوف تيفي

سجلت النتيجة الصافية لحصة مجموعة اتصالات المغرب ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016، وفق ما أعلنت المجموعة في بلاغ اليوم الاثنين.

وقال رئيس المجلس المديري للمجموعة، عبد السلام أحيزون، في هذا البلاغ، إن هذه النتيجة تعد ثمرة جهود هامة للاستثمار في شبكاتها للهاتف المحمول والثابت، والأنترنت ذي الصبيب العالي وجد العالي، مضيفا أن ''اتصالات المغرب تؤكد عودة النمو إلى مجموع أنشطتها''.

وارتفع رقم المعاملات المدعم بنسبة 4,6 بالمائة، في حين واصلت عائدات المجموعة بالمغرب نموها بنسبة 2,4 بالمائة خلال الفصل الثالث، بفضل نمو أنشطة الهاتف الثابت (زائد 2,4 بالمائة)، وعودة النمو إلى نشاط الهاتف المحمول (زائد 1,8 بالمائة).

أما الفروع الإفريقية، يوضح المصدر، فقد سجل رقم معاملاتها ارتفاعا بنسبة 8,8 بالمائة على أساس مقارن.

من جانب آخر، أشارت ''اتصالات المغرب'' إلى الإقبال الكبير على المعطيات المحمولة، بارتفاع الحظيرة بزائد 17 بالمائة، وحجم رواج المعطيات بزائد 84 بالمائة مع متم شتنبر 2016، بفضل تسريع إرساء شبكة الجيل الرابع بالمغرب.

وفي هذا الصدد، أشار أحيزون إلى أن مجموعته ''تعزز مكانتها كرائدة من خلال تحسين جودة شبكاتها سواء التقنية أو التجارية، وتواكب النمو القوي لاستخدامات زبنائها للمعطيات.