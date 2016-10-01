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هذا هو مصير الشابين اللذين أحرقا فتاة في الجديدة ليلة عاشوراء
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 20:11 هذا هو مصير الشابين اللذين أحرقا فتاة في الجديدة ليلة عاشوراء | حوادث و حقوق
هذا هو مصير الشابين اللذين أحرقا فتاة في الجديدة ليلة عاشوراء
في آخر تطورات القضية التي شغلت الرأي العام في مدينة الجديدة، والمتعلقة بإحراق فتاة من قبل شابين، في ليلة عاشوراء الماضية، ذكرت مصادر إعلامية محلية في مدينة الجديدة، أن الشابين اللذين اعتقلا على

شوف تيفي
في آخر تطورات القضية التي شغلت الرأي العام في مدينة الجديدة، والمتعلقة بإحراق فتاة من قبل شابين، في ليلة عاشوراء الماضية، ذكرت مصادر إعلامية محلية في مدينة الجديدة، أن الشابين اللذين اعتقلا على خلفية الحادث، أحيلا اليوم الاثنين على المحكمة الابتدائية بالجديدة، للاشتباه فيهما برمي الفتاة بمفرقعات نارية تسببت في إحراقها ونقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.
وذكرت المصادر ذاتها، أن المحكمة قررت بعد مثولهما أمامها قررت تأجيل النظر في الملف إلى غاية الأسبوع المقبل لإعداد الدفاع.

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شوف تيفي ليلة عاشوراء إحراق مشتبه فيه الجديدة المحكمة الابتدائية

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