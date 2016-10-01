هذا هو مصير الشابين اللذين أحرقا فتاة في الجديدة ليلة عاشوراء

في آخر تطورات القضية التي شغلت الرأي العام في مدينة الجديدة، والمتعلقة بإحراق فتاة من قبل شابين، في ليلة عاشوراء الماضية، ذكرت مصادر إعلامية محلية في مدينة الجديدة، أن الشابين اللذين اعتقلا على

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في آخر تطورات القضية التي شغلت الرأي العام في مدينة الجديدة، والمتعلقة بإحراق فتاة من قبل شابين، في ليلة عاشوراء الماضية، ذكرت مصادر إعلامية محلية في مدينة الجديدة، أن الشابين اللذين اعتقلا على خلفية الحادث، أحيلا اليوم الاثنين على المحكمة الابتدائية بالجديدة، للاشتباه فيهما برمي الفتاة بمفرقعات نارية تسببت في إحراقها ونقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المحكمة قررت بعد مثولهما أمامها قررت تأجيل النظر في الملف إلى غاية الأسبوع المقبل لإعداد الدفاع.



