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شاب بغا يفك مضاربة عنيفة بتمارة مات..ها كيفاش
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 19:56 شاب بغا يفك مضاربة عنيفة بتمارة مات..ها كيفاش | حوادث و حقوق
شاب بغا يفك مضاربة عنيفة بتمارة مات..ها كيفاش
تعرض شاب في مقتبل العمر يوم أمس الأحد لطعنة غادرة بواسطة « طورنوفيس »

شوف تيفي

 تعرض شاب في مقتبل العمر يوم أمس الأحد لطعنة غادرة بواسطة « طورنوفيس »

بحي النهظة بمدينة تمارة وذلك عند تدخله لفك صراع عنيف بين شخصين ليقوم واحد منهما بطعنه على مستوى الرأس أردته قتيلا جراء ذلك .

وحسب مصدر شوف تيفي فإن الهالك قيد حياته متزوج وأب لطفل تم نقله بعد الحادث على وجه السرعة إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات لكن ولسوء الحظ سلم صباح اليوم الإثنين الروح إلى بارئها متأثرا بالضربة القوية التي تعرض لها.

 

 

 

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تمارة وفاة طعنة شوف تيفي

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