بالصور..انقلاب شاحنة وسط مدينة الدار البيضاء وهذه التفاصيل

شهد ملتقى زنقة بابلو وزنقة ألمبي بالقرب من خيرية البنات ب2مارس بالدارالبيضاء مساء اليوم الاثنين، حادثة سير خطيرة حينما اصطدمت سيارة رباعية الدفع بشاحنة صغيرة خلفت انقلاب الأخيرة.

شوف تيفي

شهد ملتقى زنقة بابلو وزنقة ألمبي بالقرب من خيرية البنات ب2مارس بالدارالبيضاء مساء اليوم الاثنين، حادثة سير خطيرة حينما اصطدمت سيارة رباعية الدفع بشاحنة صغيرة خلفت انقلاب الأخيرة.

وحسب ما عاينت''شوف تيفي'' فإن السيارة المذكورة لم تحترم الأسبقية ،حيث كانت تسير بسرعة جنونية لتصطدم مع الشاحنة الصغيرة التي بدورها اصطدمت بعمود كهربائي، متسببة في انقلابالشاحنة التي أصيب سائفه بجروح خفيفة.

و كانت حادثة سير مميتة شهدتها الطريق الوطنية الرابطة بين الدار البيضاء و برشيد حلفت مقتل11 شخصا من عائلة واحدة