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بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 19:17 عاجل.. توقيف مهندس إرهابيكان يخطط لعملية انتحارية خطيرة بالمغرب | بوليتيك
عاجل.. توقيف مهندس ''إرهابي''كان يخطط لعملية انتحارية خطيرة بالمغرب
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الاثنين من إيقاف متطرف موالي لما يسمى ب''الدولة الإسلامية'' بمدينة تيفلت والذي كان ينوي القيام بعملية

شوف تيفي
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الاثنين من إيقاف متطرف موالي لما يسمى ب''الدولة الإسلامية'' بمدينة تيفلت والذي كان ينوي القيام بعملية انتحارية ضد إحدى الأهداف الحيوية بالمملكة.
وقد كشفت التحريات الأولية أن المشتبه الذي يواصل دراسته بشعبة الهندسة أبدى اهتماما بالغا للحصول على وصفات متعلقة بتحضير وصناعة المتفجرات، حيث حجزت عناصر البسيج من خلال عملية التفتيش بمحل إقامته ورقة تتضمن وصفة لخلطة كيماوية لصناعة مادة متفجرة، إضافة لأسلاك كهربائية وجهاز لقياس شدة التيار الكهربائي وقارورات تحتوي على مواد مشبوهة سيتم إخضاعها للخبرة من طرف المصالح المختصة.
هذا ومن المنتظر أن يتم تقديم المشتبه به أمام العدالة فور انتهاء البحث الجاري معه، تحت إشراف النيابة العامة.

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عاجل.. توقيف مهندس إرهابيكان يخطط لعملية انتحارية خطيرة بالمغرب

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