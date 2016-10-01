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بعد تطليقه السياسة...أنوار الزين يعود بمبادرة ''نداء التغيير''
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 19:08 بعد تطليقه السياسة...أنوار الزين يعود بمبادرة نداء التغيير | بوليتيك
بعد تطليقه السياسة...أنوار الزين يعود بمبادرة ''نداء التغيير''
أطلق أنوار الزين الكاتب العام المستقيل للشبيبة الدستورية، مبادرة إجتماعية عبر حسابه الرسمي تحث إسم '' نداء التغيير من داخل المجتمع المدني''.

شوف تيفي 


أطلق أنوار الزين الكاتب العام المستقيل للشبيبة الدستورية، مبادرة إجتماعية عبر حسابه الرسمي تحث إسم '' نداء التغيير من داخل المجتمع المدني''.

وكتب أنور الزين على الموقع العالمي ''أفاز'' أن ''ثلاثة مغاربة من أصل 4 في سن التصويت لم يذهبوا لصناديق الاقتراع في السابع من أكتوبر الماضي، إضافة إلى ارتفاع عدم الثقة في الفاعلين السياسيين أكثر من أي وقت مضى، ما يؤكد أن التحدي هو المشاركة في التغيير من قبل المواطن سواء كانوا مصوتين أم لا''.

وجاءت مبادرة الناطق الرسمي السابق بحزب الإتحاد الدستوري، بعد تسع سنوات من العمل السياسي داخل حزب الحصان، تقلد فيها الكتابة العامة للشبيبة الدستورية، قبل المغادرة وتقديم الإستقالة، مؤكدا في تصريح سابق ''لشوف تيفي '' أنه لن يزاول أي عمل سياسي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

من جهة ثانية، نفى أنوار الزين في تصريح جديد ''لشوف تيفي'' أن يكون سبب إستقالته من حزب الإتحاد الدستوري هو إقصاؤه الترشح من قبل القيادة على رأس اللائحة الوطنية للشباب، مؤكدا أن نداء التغيير هي مبادرة سياسية و إجتماعية نبيلة.

وقال الزين أن المبادرة تهدف إلى التوعية وإشراك المواطنين في التدبير العام، حيث أن المجتمع المدني يمكنه فرض مطالبه على المجالس المحلية والمنتخبة عبر العرائض والمبادرات الجمعوية التي ستلزم المسؤولين إخراجها للوجود.

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‫شوف تيفي

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أنوار الزين الدستورين الشباب الحصان المبادرة التغيير شوف تيفي

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