عاجل: هذا ما وقع لزوجة شرملها زوجها أمام مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء

شوف تيفي
كانت ساحة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء مساء اليوم الاثنين، مسرحا لوقائع اعتداء خطير تعرضت له زوجة من مواليد1994، على يد زوجها.
و علمت ''شوف تيفي''،أن العناصر الأمنية بمنطقة أنفا تدخلت و أنقذت الزوجة من مخالب زوجها الذي كاد أن يقتلها لولا تدخل المواطنين الذين كانوا متواجدين لحظتها حيث جرى نقل الزوج إلى ديمومة منطقة الروداني.
و حسب ذات المصادر فقد تم نقل الزوجة المصابة و التي تعاني من مشاكل مع زوجها إلى مستعجلات مولاي يوسف بالدار البيضاء.
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