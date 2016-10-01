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خبر سار.. المكالمات المجانية عبر الانترنيت تعود من جديد فقط في هذا التاريخ
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 18:36 خبر سار.. المكالمات المجانية عبر الانترنيت تعود من جديد فقط في هذا التاريخ | بوليتيك
خبر سار.. المكالمات المجانية عبر الانترنيت تعود من جديد فقط في هذا التاريخ
علمت ''شوف تيفي''،أن خدمة الاتصال المجاني بالأنترنيت ، من المنتظر أن تعود للاشتغال خلال فعاليات الكوب22 التي ستنعقد بمدينة مراكش شهر نونبر المقبل.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي"،أن خدمة الاتصال المجاني بالأنترنيت ، من المنتظر أن تعود للاشتغال خلال فعاليات الكوب22 التي ستنعقد بمدينة مراكش شهر نونبر المقبل.

وكانت شركات الاتصالات المغربية الثلاث -اتصالات المغرب وميديتل وإنوي قد حظرت، المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقات واتس آب وسكايب وفايبر قبل حوالي 6أشهر.

و لم يعد حاليا من الممكن إنجاز مكاملة عبر تطبيقات الاتصال بالإنترنت التي تعتمد بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، باستخدام اتصالات 3جي أو 4جي، بعدما قررت الشركات حجب هذه الخدمة.

و في انتظار قرار رسمي تفاعل رواد العالم الأزرق مع هذا الخبر بتفاؤل كبير متمنيين أن يبقى القرار ساري المفعول حتى بعد اختتام مؤتمر المناخ.

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