خبر سار.. المكالمات المجانية عبر الانترنيت تعود من جديد فقط في هذا التاريخ

شوف تيفي
علمت "شوف تيفي"،أن خدمة الاتصال المجاني بالأنترنيت ، من المنتظر أن تعود للاشتغال خلال فعاليات الكوب22 التي ستنعقد بمدينة مراكش شهر نونبر المقبل.
وكانت شركات الاتصالات المغربية الثلاث -اتصالات المغرب وميديتل وإنوي قد حظرت، المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقات واتس آب وسكايب وفايبر قبل حوالي 6أشهر.
و لم يعد حاليا من الممكن إنجاز مكاملة عبر تطبيقات الاتصال بالإنترنت التي تعتمد بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، باستخدام اتصالات 3جي أو 4جي، بعدما قررت الشركات حجب هذه الخدمة.
و في انتظار قرار رسمي تفاعل رواد العالم الأزرق مع هذا الخبر بتفاؤل كبير متمنيين أن يبقى القرار ساري المفعول حتى بعد اختتام مؤتمر المناخ.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.