خبر سار.. المكالمات المجانية عبر الانترنيت تعود من جديد فقط في هذا التاريخ

علمت ''شوف تيفي''،أن خدمة الاتصال المجاني بالأنترنيت ، من المنتظر أن تعود للاشتغال خلال فعاليات الكوب22 التي ستنعقد بمدينة مراكش شهر نونبر المقبل.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي"،أن خدمة الاتصال المجاني بالأنترنيت ، من المنتظر أن تعود للاشتغال خلال فعاليات الكوب22 التي ستنعقد بمدينة مراكش شهر نونبر المقبل.



وكانت شركات الاتصالات المغربية الثلاث -اتصالات المغرب وميديتل وإنوي قد حظرت، المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقات واتس آب وسكايب وفايبر قبل حوالي 6أشهر.



و لم يعد حاليا من الممكن إنجاز مكاملة عبر تطبيقات الاتصال بالإنترنت التي تعتمد بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، باستخدام اتصالات 3جي أو 4جي، بعدما قررت الشركات حجب هذه الخدمة.



و في انتظار قرار رسمي تفاعل رواد العالم الأزرق مع هذا الخبر بتفاؤل كبير متمنيين أن يبقى القرار ساري المفعول حتى بعد اختتام مؤتمر المناخ.



