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صدق أو لا تصدق: : خنزير بري يتجول بحرية بحي بن سودة بفاس وها شنو وقع ليه ‎
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 17:35 صدق أو لا تصدق: : خنزير بري يتجول بحرية بحي بن سودة بفاس وها شنو وقع ليه ‎ | حوادث و حقوق
صدق أو لا تصدق: : خنزير بري يتجول بحرية بحي بن سودة بفاس وها شنو وقع ليه ‎
علمت شوف تيفي أن ساكنة حي بنسودة بمدينة فاس تفاجأت صباح اليوم الإثنين بمصادفة خنزير بري كان يتجول بحرية وسط الشارع بالقرب من مقاطعة بنسودة.

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي أن ساكنة حي بنسودة بمدينة فاس تفاجأت صباح اليوم الإثنين بمصادفة خنزير بري كان يتجول بحرية وسط الشارع بالقرب من مقاطعة بنسودة.

وحسب شهود عيان فإن الخنزير كان متواجدا بإحدى المزارع المتواجدة نواحي راس الماء بإقليم فاس، قبل أن يتسلل من المزرعة ويتجه صوب قلب فاس حيث أخد أريحيته وهو يتجول وسط الشارع مما زرع الرعب وسط من صادفه أو علم بوجوده قبل أن تقدم ساكنة الحي على قتله بعد ضربه بعصي من الحديد تجنبا للأسوء..

وفور علم السلطات المحلية بالحادث، حلت إلى عين المكان حيث تم نقل الخنزير بواسطة سيارة البلدية لمعرفة مزيد من التفاصيل ...

خنزير بري يتجول بحرية بحي بن سودة بفاس وها شنو وقع ليه ‎ خنزير بري يتجول بحرية بحي بن سودة بفاس وها شنو وقع ليه ‎ خنزير بري يتجول بحرية بحي بن سودة بفاس وها شنو وقع ليه ‎

 

 

 

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خنزير شوف تيفي فاس مقاطعة بنسودة

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