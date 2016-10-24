محمد ربيع الخليع..كبير السككيين في المغرب الذي يحظى بثقة ملكية متواصلة

في الوقت الذي يعيش فيه المغرب تحديا بيئيا كبيرا، تزامنا مع احتضانه تظاهرة عالمية بمدينة مراكش بين 7 و18 نونبر المقبل، بدا ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، واثقا في نفسه، وهو

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في الوقت الذي يعيش فيه المغرب تحديا بيئيا كبيرا، تزامنا مع احتضانه تظاهرة عالمية بمدينة مراكش بين 7 و18 نونبر المقبل، بدا ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، واثقا في نفسه، وهو يعلن في الملأ أن النقل السككي الذي يشرف عليه، صديق جيد للبيئة.. قبل أن يطلق رقما صعبا أثار إعجاب مناصرو البيئة والمدافعين عنها في العالم.. إذ بالرغم من كون النقل السككي هو الأكثر حركية ضمن سلسلة قطاع النقل في البلاد، إلا أنه حسب لخليع لا يتسبب سوى في 0,47 في المائة من مجموع انبعاث ثاني أكسيد الكربون بالمغرب. ليظهر الرجل من جديد إلى جانب الأمير مولاي رشيد، أثناء ترؤسه حفل افتتاح معرض "قطار المناخ"، الذي يجوب حاليا 12 مدينة المغربية في رحلة تدوم شهرا كاملا، حتى ينتهي به المطاف في آخر يوم بمدينة مراكش، الحاضنة الرئيسية لقمة المناخ 22.

اليوم يقف محمد ربيع الخليع على مرحلة مهمة في تاريخ النقل السككي بالمغرب.. فمن جهة، أثبتت سياسته في المجال عن تطور سريع داخل منظومة المكتب الوطني للسكك الحديدية، وإشرافه المباشر على ثورة النقل السريع في المغرب من خلال القطار فائق السرعة "تي جي في". ومن جهة ثانية، يلاحظ المتتبعون، كيف أن القطارات في المغرب، أضحت سنة بعد أخرى تنتزع ثقة الزبناء في جعلها وسيلة نقلهم الأولى. وهذا بالنسبة لربيع الخليع رأسمال المكتب الذي يعتز بإدارته منذ سنة 2004.

والملاحظ، أنه نادرا ما يشرف إطارا وطنيا على مؤسسة من المؤسسات الحيوية في البلاد، لمدة طويلة.. لكن حين يتعلق الأمر بربيع الخليع الذي يشغل منصب المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدة، لأزيد من 12 سنة، فهذا يعني أنه يعرف جيدا أصول المهنة، ومستوعب جيد لفلسفة الملك الرامية إلى جعل المؤسسات في خدمة المواطن.. وبالتالي، يقول العارفين بأمور (ONCF) إن قضاء إبن مدينة طنجة اثني عشرة سنة على رأس القطاع السككي، توازيه ثقة ملكية متواصلة في كفاءة وعطاءات الرجل.



وإذا كان محمد ريبع لخليع اليوم، رقما وازنا داخل منظومة قطاع النقل في المغرب، فإن ذلك لم يأت من فراغ، كما أن كل هذه الإنجازات التي تكشف عليها الأرقام السنوية الصادرة عن (ONCF) ليست وليدة الصدفة، أو ضربا من ضروب الحظ، وإنما هي راجعة بالأساس حسب الذي يعرفون الرجل، إلى تكوين الخليع وتدرجه في المناصب داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية، قبل أن يصبح كبير السككيين في المغرب.

ولد محمد ربيع الخليع بمدينة طنجة سنة 1963.. بصم على مسار دراسي حافل يشهد به أقرانه ممن احتكوا به عن قرب، حيث كان من نجباء قسمه في شعبة العلوم الرياضية، التي نال من خلالها شهادة البكالوريا سنة 1982، وهي الشهادة التي فتحت له الباب لدخول مدرسة المهندسين بالمحمدية، وتخصصه في شعبة "صناعة العربات". ويبدو أن الخليع قد عشق المجال السككي منذ صغره، لينخرط فيه بحب، وأيضا برغبة قوية في المساهمة الفعلية في تطويره.. لذلك، وبمجرد تخرجه من مدرسة المهندسين بالمحمدية سنة 1987، اجتاز مباراة الولوج للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فكان نجاحه دافعا أساسيا على بصمه بإصرار المهنيين على التميز وهو لم يكمل وقتها سنته الأولى.. ولأنه أبان على كفاءة عالية في مجال تخصصه، أصبح في ظرف سنة واحدة المسؤول الجهوي الأول عن المكتب الوطني للسكك الحديدية بمدينة القنيطرة. وبين سنة 1989 و2002 كان ربيع الخليع قد مر من عدة مناصب حيوية داخل المكتب، فكان أن لفتت كفاءته الجالس على العرش، ليعينه مديرا عاما للمكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2004.

ويحسب لربيع الخليع، أن المكتب الذي يديره لأزيد من عقد من الزمن شهد تحت إدارته، عدة تطورات جوهرية، مست بالأساس الشبكة السككية والخدمات المقدمة للزبناء، بالإضافة إلى تمديد العديد من خطوط السكة وتشييد عدة محطات للقطار وترميم أخرى، مع طبعها بلمسة العصرنة والرقمنة، حتى أضحت بعض المحطات كما لو أنها مدنا نموذجية صغيرة، كمحطات "الدار البيضاء، طنجة، مراكش، فاس والرباط...". لكن موازاة مع جودة الخدمات المقدمة للزبناء، هناك عمل آخر يأخذ بدوره حيزا من الجهد والتفكير لمحمد ربيع الخليع، وهو نقل الفوسفاط الذي يستحوذ على 48 في المائة من نشاط (ONCF)، بالإضافة إلى نقل البضائع بنسبة 12 في المائة.. وهي عملية تسير بالتوازي مع عملية نقل المسافرين، دون أن يثير ذلك أي نوع من الارتباك.. ما يعني أن هناك فلسفة خاصة تحرك القطاع بيد من حديد.

إن هذه الدينامية، يقول المتتبعون لمسار ابن طنجة، تحفزها الثقة الملكية المتواصلة في محمد ربيع الخليع.. فهي أولا وقبل كل شيء، المحرك الأساسي لرجل كفء، عرف كيف يستثمر الثقة الملكية في جعل القطاع السككي، قاطرة أساسية لتنمية البلاد، وفق ذلك، صديقا للبيئة بامتياز.