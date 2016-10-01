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الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية تنزانيا
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 16:49 الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية تنزانيا | بوليتيك
الملك محمد السادس يجري مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية تنزانيا
أجرى الملك محمد السادس ، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بدار السلام، مباحثات على انفراد، مع رئيس جمهورية تنزانيا فخامة السيد جون بومبي ماغوفولي.

شوف تيفي:و م ع

أجرى الملك محمد السادس ، اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي بدار السلام، مباحثات على انفراد، مع رئيس جمهورية تنزانيا فخامة السيد جون بومبي ماغوفولي.

وفي أعقاب هذه المباحثات تبادل قائدا البلدين الهدايا الرمزية، قبل أن يقوم جلالة الملك بتوشيح رئيس جمهورية تنزانيا بقلادة الوسام المحمدي، وهو أرفع وسام تمنحه المملكة.

وكان جلالة الملك قد استعرض لدى وصول جلالته إلى القصر الرئاسي، رفقة الرئيس جون بومبي ماغوفولي، تشكيلة من حرس الشرف أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على جلالته كل من السيدة سامية صلوحو حسن نائبة رئيس الجمهورية، والسيد قاسم ماجاليوا الوزير الأول، إلى جانب عدد من الشخصيات التنزانية المدنية والعسكرية.

وعند مدخل القصر الرئاسي، حظي جلالة الملك باستقبال حار ميزته اللوحات الفلكلورية والأهازيج الشعبية التنزانية.

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