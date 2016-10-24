بالصورة: قبل مقتل الطالبة صابرين بيوم واحد..هذا ما فعله المتهم الأول في الجريمة المهدي بلعيان

شوف تيفي
قبل الجريمة البشعة التي هزت مدينة الدار البيضاء يوم الأحد الماضي والتي راحت ضحيتها الطالبة "صابرين" ،نشر المهدي بلعيان المتورط الأول في هذه الجريمة، رواية الضائعة عبر حسابه الخاص بالفايسبوك قبل يوم من وقوع الجريمة.
و انتشر الحساب الخاص بالطالب مهدي بين رواد العالم الأزرق، بين من حمله مسؤولية تورطه في هذه الجريمة و بين أصدقائه الذين تعاطفوا معه بشكل كبير.
و حسب مصادر جد قريبة من الطالب مهدي كان الأخير، يتابع دراسته الجامعية تخصص فلسفة، وكانت هذه السنة هي الأخيرة التي لولا هذه الجريمة لكان سيحصل على إجازته.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.