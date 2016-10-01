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أستاذة أخرى تعنف تلميذا قاصرا بطريقة بشعة بشفشاون
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 16:17 أستاذة أخرى تعنف تلميذا قاصرا بطريقة بشعة بشفشاون | مجتمع
أستاذة أخرى تعنف تلميذا قاصرا بطريقة بشعة بشفشاون
تعرض طفل يدعى محمد يبلغ من العمر 12 سنة لإعتداء وحشي على يد أستاذة مادة الإجتماعيات وذلك بإعدادية أدرار بمدينة شفشاون يوم السبت المنصرم.

شوف تيفي

تعرض طفل يدعى محمد يبلغ من العمر 12 سنة لإعتداء وحشي على يد أستاذة مادة الإجتماعيات وذلك بإعدادية أدرار بمدينة شفشاون يوم السبت المنصرم.

وفي اتصال أجرته "شوف تيفي" مع والد الضحية كشف أن ابنه تعرض للإعتداء عندما كان داخل الحصة حيث كان هنالك تدافع طفيف بين التلاميذ أمام القسم الشيئ الذي أثار حفيظة أستاذة الإجتماعيات لينصب غضبها على الطفل القاصر بحيث انهالت عليه بالضرب والشتم كما أنها عمدت على دفعه على الأرض.

وأضاف الأب أنه فور علمه بالحادث المؤسف نقل فلدة كبده إلى المستشفى للمعاينة حيث كشف الطبيب للأب أنه بِحَر الضربة فإن الطفل يعاني من خلل في السمع والنظر، كما أنه يمر الآن بحالة نفسية جد حرجة.

أما من جهة إدارة الإعدادية فإن المديرة صرحت للأب أن الأستاذة تعاني من مشاكل نفسية الشيء الذي دفعها للقيام بفعلتها.

وأكد والد التلميذ لشوف تيفي أنه من المقرر أن يرفع دعوى قضائية اتجاه الأستاذة المذكورة بتهمة التعنيف خلال الأيام المقبلة.

 

 

 

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أستاذة الإجتماعيات تعنف تلميذ قاصر بطريقة وحشية شفشاون شوف تيفي

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