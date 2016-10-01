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نشرة إنذارية.. أمطار قوية وعاصفية اليوم وغدا بهذه المناطق بالمملكة
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 15:20 نشرة إنذارية.. أمطار قوية وعاصفية اليوم وغدا بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع
نشرة إنذارية.. أمطار قوية وعاصفية اليوم وغدا بهذه المناطق بالمملكة
أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، أنه يتوقع هطول أمطار قوية، أحيانا عاصفية، ابتداء من اليوم الإثنين على الساعة الثانية بعد الزوال وإلى غاية منتصف ليل غد الثلاثاء بمرتفعات

 

شوف تيفي


أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، أنه يتوقع هطول أمطار قوية، أحيانا عاصفية، ابتداء من اليوم الإثنين على الساعة الثانية بعد الزوال وإلى غاية منتصف ليل غد الثلاثاء بمرتفعات الأطلسين الكبير والصغير والجنوب الشرقي.

ويرتقب تسجيل تساقطات تتراوح ما بين 100 و 200 ملمتر في تنغير وورزازات، وما بين 50 و 100 ملمتر في الرشيدية وميدلت وأزيلال والحوز وشيشاوة وتارودانت، وما بين 40 و 60 ملمتر في تازة وزاكورة وبولمان وبني ملال.

وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن تهم تساقطات مطرية معتدلة الأقاليم الجنوبية ابتداء من مساء غد الثلاثاء.

من جهة أخرى، ستعرف المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس هبوب رياح قوية نوعا ما إلى قوية (50 إلى 80 كلم) من القطاع الجنوبي.


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