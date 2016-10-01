نجل عادل إمام يصور فيلمه الجديد في المغرب وهذه هي التفاصيل

اختار صناع العمل الجديد الذي يقوم ببطولته محمد عادل إمام نجل الفنان عادل إمام المملكة المغربية لتصوير فيلم ''على الزيبق'' الجديد وذلك بإحدى مدن الجنوب.

شوف تيفي: ع.س

اختار صناع العمل الجديد الذي يقوم ببطولته محمد عادل إمام نجل الفنان عادل إمام المملكة المغربية لتصوير فيلم "على الزيبق" الجديد وذلك بإحدى مدن الجنوب.

ويأتي قرار التصوير في المغرب حسب موقع "اليوم السابع" المصري نظرا لنجاح التجربة الماضية عندما صور فريق العمل في الهند فيلم "جحيم في الهند" ولاق نجاحا كبيرا، حيث أن فكرة تبادل الثقافات مع دولة أخرى بالتصوير تلقي بظلالها على الصناعة حسب منتج العمل.

ومن المنتظر أن يتم التصوير قبل نهاية السنة الحالية.