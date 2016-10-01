بالصورة.. قنصل المغرب بأمريكا وسعيد عويطة يفاجآن حاتم عمور بتيكساس

فاجأ قنصل المغرب بأمريكا محمد بن جليل والعداء العالمي سعيد عويطة الفنان حاتم عمور أثناء إحياءه لسهرة خاصة للجالية المغربية بولاية تيكساس الأمريكية.

شوف تيفي: ع.س

فاجأ قنصل المغرب بأمريكا محمد بن جليل والعداء العالمي سعيد عويطة الفنان حاتم عمور أثناء إحياءه لسهرة خاصة للجالية المغربية بولاية تيكساس الأمريكية.

ونشر حاتم على موقع أنستغرام صورة تجمعه ببن جليل وعويطة في الحفل الذي أقيم في هيوستن بولاية تكساس والذي حضره جمهور غفير من محبي الفنان عمور، حيث شاركه عويطة وبن جليل في أداء أغنية "العيون عينيا" وسط هتافات الجمهور الحاضر.

جدير بالذكر أن حاتم عمور يستعد لإطلاق أغنية "حسدونا" بتعاون مع الفنان محمد الشرابي في القريب العاجل.



