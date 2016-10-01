البيجيدي يطرد مستشارا جماعيا بعد دعمه لحزب منافس في الإنتخابات التشريعية

كشف بلاغ للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، عن طرد مستشار بجماعة الصفاء بإقليم اشتوكة أيت باها بسبب ''إختلالات وانحرافات لدى المستشار الجماعي، تمثّلت في عدم انضباطه لقوانين ومقررات مؤسسات

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كشف بلاغ للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، عن طرد مستشار بجماعة الصفاء بإقليم اشتوكة أيت باها بسبب "إختلالات وانحرافات لدى المستشار الجماعي، تمثّلت في عدم انضباطه لقوانين ومقررات مؤسسات الحزب".

وحسب ذات البلاغ، فقد قام المستشار "ب، ل" بتصرفات وسلوكات تتنافى ومرجعية حزب العدالة والتنمية ومبادئه، فضلا عن تواطئه مع حزب منافس بمساندته في حملته الانتخابية، حيث إتخذ قرار الطرد بعد استنفاذ جميع وسائل التنبيه والإنذار للتراجع عن هذه التصرفات" قبل أن يتم إستصدار قرار طرد المستشار الجماعي المذكور من الحزب بشكل نهائي.