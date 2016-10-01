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بعد إعفاء الملك لوزرائه..بن كيران يكلف نفسه بثلاثة حقائب وزارية
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 14:47 بعد إعفاء الملك لوزرائه..بن كيران يكلف نفسه بثلاثة حقائب وزارية | بوليتيك
بعد إعفاء الملك لوزرائه..بن كيران يكلف نفسه بثلاثة حقائب وزارية
كشف مصدر مطلع، أن عبد الإله بن كيران، أعاد توزيع المناصب الوزارية الشاغرة بعد إعفاء الوزراء الذين فازوا بمقعد برلماني من طرف الملك بناءا على طلب إستقالتهم، إستنادا إلى الدستور خاصة الفصلين 47 و93


شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، أن عبد الإله بن كيران، أعاد توزيع المناصب الوزارية الشاغرة بعد إعفاء الوزراء الذين فازوا بمقعد برلماني من طرف الملك بناءا على طلب إستقالتهم، إستنادا إلى الدستور خاصة الفصلين 47 و93 منه.

وأضافت ذات المصادر، أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أخبر الوزراء الحاضرين في إجتماع المجلس الحكومي المنعقد في هذه الأثناء، عن مرسوم له أصدره الجمعة الماضية، بتكليف نفسه مكان كل من عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير النقل واللوجستيك المكلف بالنقل، ومحمد عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

وكما سبق "لشوف تيفي" أن نشرت في وقت سابق أول أمس السبت فقد تم تكليف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بمهام وزيره المنتدب في الميزانية، إدريس الازمي الإدريسي، بينما عادت وزارة محمد عبوالوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية لمولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاقتصاد الرقمي.

هذا، وتم تكليف جميلة مصلي، الوزير المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بمهام لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بينما الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بالقيام مقام وزير الشباب والرياضة، فيما عينت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهام وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في حين جرى تكليف إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، بمهام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيف العمومية وتحديث الإدارة، ومحمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بمهام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

وينتظر، أن يتم إعلان المرسوم الجديد لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، في الجريدة الرسمية في الساعات القليلة المقبلة، فيما يناقش المجلس الحكومي المنعقد في هذه الأثناء مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بمنع استيراد الأغشية والأغطية البلاستيكية التي تم استعمالها في الإنتاج الفلاحي، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس، حيث ستقوم الوزيرة بسيمة الحقاوي بعقد ندوة صحفية بعد إجتماع المجلس الحكومي كما هو معمول به بعد نهاية الإجتماع.

 

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