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سار للمغاربة..هذا هو موعد العودة إلى التوقيت العادي للمملكة
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 14:36 سار للمغاربة..هذا هو موعد العودة إلى التوقيت العادي للمملكة | مجتمع
سار للمغاربة..هذا هو موعد العودة إلى التوقيت العادي للمملكة
الأحد الأخير من شهر أكتوبر، أي عند نهاية هذا الأسبوع، سيكون المغاربة على موعد مع تغيير عقارب ساعاتهم، وذلك بحذف ستين دقيقة عن التوقيت الحالي.

شوف تيفي


الأحد الأخير من شهر أكتوبر، أي عند نهاية هذا الأسبوع، سيكون المغاربة على موعد مع تغيير عقارب ساعاتهم، وذلك بحذف ستين دقيقة عن التوقيت الحالي.

و يأتي تغيير الساعة الرسمية للمملكة ، عملا بمقتضى المرسوم رقم 126. 12. 2 الصادر في 26 جمادى الأولى 1433 (18 أبريل 2012) بتغيير الساعة القانونية، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 16. 29 .3 الصادر في 6 رجب 1437 هـ الموافق 14 أبريل 2016 بتغيير الساعةالقانونية.


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