عاجل و خطير..حادثة سير ''العريس'' تتكرر اليوم ببرشيد و هذا هو عدد الضحايا

شاءت الأقدار اليوم الاثنين، أن تتكرر حادثة سير برشيد المميتة والتي خلفت مقتل 11 شخصا وإصابة أزيد من عشرين آخرين أفراد عائلة شاب كان متوجها إلى حفل خطوبته بسيدي رحال، بنفس المحور الطرقي، بعد اصطدام

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شاءت الأقدار اليوم الاثنين، أن تتكرر حادثة سير برشيد المميتة والتي خلفت مقتل 11 شخصا وإصابة أزيد من عشرين آخرين أفراد عائلة شاب كان متوجها إلى حفل خطوبته بسيدي رحال، بنفس المحور الطرقي، بعد اصطدام مباشر بين شاحنة كبيرة ودراجة نارية.

و خلفت الحادثة مقتل صاحب الدراجة النارية، بعدما دهسته الشاحنة الكبيرة و التي كانت حسب مصادرنا تسير بسرعة مفرطة، فيما أصيب شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تم نقل القتيل إلى مستودع الأموات بالدار البيضاء بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع.

و شهد ذات المحور الطرقي يوم أمس الأحد، حادثة سير خطيرة بعدما انقلبت شاحنة على مستوى جماعة الساحل كانت تقل حوالي 30 شخصا من أفراد عائلة واحدة.