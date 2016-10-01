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خطير.. مدير ديوان الرئاسة الجزائرية يتهم المغرب بالوقوف وراء حركة انفصالية في منطقة القبائل
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 13:44 خطير.. مدير ديوان الرئاسة الجزائرية يتهم المغرب بالوقوف وراء حركة انفصالية في منطقة القبائل | بوليتيك
خطير.. مدير ديوان الرئاسة الجزائرية يتهم المغرب بالوقوف وراء حركة انفصالية في منطقة القبائل
في تصعيد مفاجئ، وجه أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي بالجزائر، اتهامات مباشرة للمغرب بوقوفه وراء حركة ''الماك'' الانفصالية بمنطقة القبائل بقيادة المغني فرحات مهني قائلا: ''إن المغرب

شوف تيفي

في تصعيد مفاجئ، وجه أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي بالجزائر، اتهامات مباشرة للمغرب بوقوفه وراء حركة "الماك" الانفصالية بمنطقة القبائل بقيادة المغني فرحات مهني قائلا: "إن المغرب يقف وراء هذه الحركة الانفصالية".

و قال أويحيى، الذي يشغل أيضا منصب مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، أمام مناضلي حزبه، في لقاء منع الصحفيون من حضوره بمقر الحظيرة الوطنية بتلمسان، "إن مناورات يقودها المغرب مع هذا التنظيم".

يشار إلى أن حركة "الماك" أسسها الناشط فرحات مهني، ترفع مطالب انفصالية وسط تراجع الأحزاب التقليدية الجزائرية التي تمثل منطقة "القبائل".

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