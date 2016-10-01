فضيحة جنسية تهز وزارة الصحة..اتهامات مباشرة لمسعفات يمارسن الجنس بغرف صحية و هذه التفاصيل

أثارت تصريحات رسمية لمسؤول بوزارة الصحة اتهم مسعفات بالهلال الأحمر، متطوعات للعمل بالمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، بممارسة الدعارة بغرف المؤسسة الصحية، ضجة كبيرة بالمدينة الريفية المحافظة،

شوف تيفي

أثارت تصريحات رسمية لمسؤول بوزارة الصحة اتهم مسعفات بالهلال الأحمر، متطوعات للعمل بالمستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، بممارسة الدعارة بغرف المؤسسة الصحية، ضجة كبيرة بالمدينة الريفية المحافظة، وصلت أصداؤها إلى القيادات المركزية للمنطمة الإنسانية التطوعية، كما يساعد المندوب المحلي لتقديم شكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك.

و انفجرت الفضيحة حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الإثنين، بحضور مصطفى الشرقاوي المندوب الإقليمي للهلال الأحمر، حين فاجأه مسؤول بالمستشفى الإقليمي بمعطيات حول تورط مسعفات تابعات للمنظمة في ممارسات مخلة بالآداب و فساد أخلاقي و ممارسة الجنس في أوقات متأخرة من الليل بغرف فارغة بالمؤسسة و تبادل لحظات حميمية ببعض زواياها.

و حسب ذات المصدر، وصف الشرقاوي اتهامات المسؤول بالثقيلة، مؤكدا أنها مست شرف عشرات المتطوعات اللواتي يشتغلن، في أوقات فراغهن بمصالح المستشفى ة يؤدين خدمات صحية و علاجية مختلفة، حسب درجات تكوينهن.