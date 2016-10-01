البيجدي يستثني الدوائر التي فاز فيها نواب من أحزاب التحالف الحكومي المحتمل من الطعن أمام المحكمة الدستورية

ذكرت مصادر مطلعة، أن اللجنة القانونية بحزب العدالة والتنمية، قلصت الطعون الإنتخابية من أكثر من 30 طعنا إلى 10 لتسهيل عملية التحالف الحكومي.

شوف تيفي



ذكرت مصادر مطلعة، أن اللجنة القانونية بحزب العدالة والتنمية، قلصت الطعون الإنتخابية من أكثر من 30 طعنا إلى 10 لتسهيل عملية التحالف الحكومي.

وأضافت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران شخصيا طالب اللجنة القانونية بالطعن فقط في الدوائر التي يتوفرون فيها على ما أسماه "بالدلائل الملموسة والحجج الدامغة"، بعد توصله بتقرير مفصل من اللجنة القانونية حول أكثر من ثلاثين دائرة تنوي الطعن في نتائجها.

وأضافت ذات المصادر، أن من بين الدوائر التي كانت اللجنة القانونية تستعد للطعن في نتائجها، الدائرة الإنتخابية التي ترشح بها الحبيب المالكي بمبرر "إستعماله العلم الوطني الممنوع قانونا في الحملة الإنتخابية"، حيث تراجعت اللجنة القانونية عن الطعن فيها بعد توجيهات بن كيران لتسهيل المشاورات مع حزب الإتحاد الإشتراكي لتشكيل الحكومة، بالإضافة إلى دائرتي سيدي سليمان و كلميم حسب تعبير ذات المصادر.



وستنتهي مساء اليوم الإثنين المهلة المحددة لتقديم الطعون في إنتخابات 7 أكتوبر الماضية للمجلس الدستوري، وسط أنباء عن إنخفاض عدد الطعون إلى حوالي 100، بعدما وصلت لأكثر من 150 في الإنتخابات التشريعية لسنة 2011.