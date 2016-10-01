عاجل: '' ڭاورية '' تظهر في قضية مقتل الطالبة صابرين وهذا ما قاله المهدي من داخل زنزانته

شوف تيفي: م غ
في تطورات جديدة لملف قضية مقتل الطالبة "صابرين"، وجه الطالب المهدي بلعيان، رسالة مؤثرة من داخل زنزاته بسجن عكاشة بالدار البيضاء، يطالب من خلالها السلطات و المسؤولين عن التحقيقات باستدعاء إحدى جاراته و هي سيدة أجنبية كانت حسبه شاهدة على واقعة يوم الأحد الماضي.
و كشف المهدي لصديق له قضى يومين رفقته بعكاشة بعد توقيفه على خلفية موضوع آخر تحفظ عن ذكره(كشف) أنه لم يقتل صديقته صابرين و إنما تشاجرا على سطح منزله و كانت حينها سيدة أجنبية تقيم في نفس الحي شاهدة على مجريات الحادث.
و أفاد مهدي، أن صابرين هي من ألقت بنفسها من سطح العمارة بعدما حاول منعها.
ويتابع الطالب مهدي(20 سنة) رفقة 4 من أصدقائه في هذه القضية التي خلقت نقاشا واسعا لدى المغاربة.
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