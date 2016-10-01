عاجل: '' ڭاورية '' تظهر في قضية مقتل الطالبة صابرين وهذا ما قاله المهدي من داخل زنزانته

في تطورات جديدة لملف قضية مقتل الطالبة ''صابرين''، وجه الطالب المهدي بلعيان، رسالة مؤثرة من داخل زنزاته بسجن عكاشة بالدار البيضاء، يطالب من خلالها السلطات و المسؤولين عن التحقيقات باستدعاء إحدى

شوف تيفي: م غ

في تطورات جديدة لملف قضية مقتل الطالبة "صابرين"، وجه الطالب المهدي بلعيان، رسالة مؤثرة من داخل زنزاته بسجن عكاشة بالدار البيضاء، يطالب من خلالها السلطات و المسؤولين عن التحقيقات باستدعاء إحدى جاراته و هي سيدة أجنبية كانت حسبه شاهدة على واقعة يوم الأحد الماضي.

و كشف المهدي لصديق له قضى يومين رفقته بعكاشة بعد توقيفه على خلفية موضوع آخر تحفظ عن ذكره(كشف) أنه لم يقتل صديقته صابرين و إنما تشاجرا على سطح منزله و كانت حينها سيدة أجنبية تقيم في نفس الحي شاهدة على مجريات الحادث.

و أفاد مهدي، أن صابرين هي من ألقت بنفسها من سطح العمارة بعدما حاول منعها.

ويتابع الطالب مهدي(20 سنة) رفقة 4 من أصدقائه في هذه القضية التي خلقت نقاشا واسعا لدى المغاربة.