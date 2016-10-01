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بعد ترشيحه فتاة غير محجبة ..أعضاء ''بالبيجيدي'' يطالبون بتحريك المتابعة الإنضباطية في حق عبد الإله بن كيران
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 11:34 بعد ترشيحه فتاة غير محجبة ..أعضاء بالبيجيدي يطالبون بتحريك المتابعة الإنضباطية في حق عبد الإله بن كيران | بوليتيك
بعد ترشيحه فتاة غير محجبة ..أعضاء ''بالبيجيدي'' يطالبون بتحريك المتابعة الإنضباطية في حق عبد الإله بن كيران
في تطور مثير لوصف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لأفراد من شبيبته ''بالصكوعا''، طالب عدد من أعضاء الحزب بتحريك متابعة إنضباطية في حق الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران.

شوف تيفي

في تطور مثير لوصف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لأفراد من شبيبته "بالصكوعا"، طالب عدد من أعضاء الحزب بتحريك متابعة إنضباطية في حق الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران.

ووجه عضو بالبيجيدي رسالة تحمل إسمه إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يطالبه بتحريك متابعة إنظباطية ضد الأمين العام نفسه عبد الإله بن كيران بإعتباره أعلى هيئة تنفيذية في الحزب، حيث طالب العضو المنتمي لمدينة المحمدية" قصد فتح متابعة انضباطية في حق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأخ عبد الاله بن كيران".

وتابع العضو في رسالته التي نشرها على حائطه بالفيسبوك أن رسالته جاءت بعد توجه الأمين العام للحزب بخطاب للمجلس الوطني بتاريخ 22 اكتوبر 2016 ، حيث تحدث عن ترشيح إحدى الأخوات "الغير محجبات" بالقول "واحد الشابة عملناها في اللائحة مع الأخوات ديالنا فهمتيني ولالا ، زكيت من أشخاص يعرفونها بالجدية والاستقام، وهي بلا حجاب ، ناضوا ليها شي .. نقولها ليكم بصراحة .. شي "صكوعا" من عندنا في الفايسبوك كيتعرضوا ليها ..غير معقول هذا ماشي حزب غير ديال المحتجبات".

وأضاف العضو في رسالته التي لاقت تجاوبا كبيرا من المحسوبين على حزب المصباح، أنه " تفاجأ الى ما جاء في لسان الأمين العام من حجر على حريتي في إبداء رآيي٫ و قدح في حقي وفي حق بعض أعضاء الحزب ووصفنا بنعوث لا تليق، وتحوير لآرائنا، وربطها بغطاء الرأس والحاجة للانفتاح، هذا الانفتاح الذي لطالما عبرت عنه في كتابات عديدة دعوت من خلالها لترشيح أسماء وازنة".

وإختتم العضو رسالته مطالبا بتفعيل مقتضيات المادة 70 من النظام الداخلي و المادة 91 بالنظام الأساسي للحزب، من طرف هيئة التحكيم الوطنية بإعتبارها أعلى هيئة تنفيذية لتحريك المسطرة الإنضباطية في حق عبد الإله بن كيران.

 

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بن كيران الشبيبة المسطرة الإنضباطية المصباحالأخوات شوف تيفي

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