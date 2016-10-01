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بالصورة.. تثبيت كاميرات المراقبة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش لهذا السبب
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 11:23 بالصورة.. تثبيت كاميرات المراقبة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش لهذا السبب | مجتمع
بالصورة.. تثبيت كاميرات المراقبة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش لهذا السبب
بعد حوالي شهر على واقعة إقدام سيدة على إحراق نفسها داخل بهو المحكمة الابتدائية بالعرائش، تم مؤخرا تجهيز جميع أجنحة ومرافق المحكمة، بكاميرات المراقبة، بما في ذلك البوابات والممرات والسلالم.

شوف تيفي

بعد حوالي شهر على واقعة إقدام سيدة على إحراق نفسها داخل بهو المحكمة الابتدائية بالعرائش، تم مؤخرا تجهيز جميع أجنحة ومرافق المحكمة، بكاميرات المراقبة، بما في ذلك البوابات والممرات والسلالم.

و حسب مصادر مطلعة، تم تجهيز جميع المرافق بالتجهيزات الضرورية، وكذا كاميرات المراقبة.

جاء ذلك ،بعدما قامت مباركة و هي سيدة مغربية على محاولة الانتحار عبر صب البنزين على جسدها و حرق ذاتها بالمحكمة الابتدائية بالعرائش ٫حيث أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة ٫ليتم نقلها على وجه السرعة من طرف سيارة الاسعاف التي حضرت لعين المكان رفقة سيارة الإطفاء إلى مستشفى لالة مريم .

 

 

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