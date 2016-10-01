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في سابقة..البوليساريو تُصعد و ترسل مسلحيها إلى شاطئ المحيط بالمغرب
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 11:03 في سابقة..البوليساريو تُصعد و ترسل مسلحيها إلى شاطئ المحيط بالمغرب | بوليتيك
في سابقة..البوليساريو تُصعد و ترسل مسلحيها إلى شاطئ المحيط بالمغرب
في سابقة نشرت جبهة البوليساريو صور عدد من مقاتليها قالت إنها أخدت في شاطئ المحيط قبالة منطقة المركرات التي تعيش على وقع توتر تخشى الأمم المتحدة أن يتحول إلى مواجهة عسكرية بين المغرب و الجبهة، في

شوف تيفي

في سابقة نشرت جبهة البوليساريو صور عدد من مقاتليها قالت إنها أخدت في شاطئ المحيط قبالة منطقة المركرات التي تعيش على وقع توتر تخشى الأمم المتحدة أن يتحول إلى مواجهة عسكرية بين المغرب و الجبهة، في الوقت الذي تعيش فيه مخيمات تندوف على وقع احتجاجات سكانها بعد رفض السلطات الجزائرية منحهم بطاقة "لاجئ" للاستفادة من بعض الحقوق في ظل منعهم من التنقل خارج المخيمات.

و حسب ما نشرته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الإثنين ،بثت جبهة البوليساريو صور اثنين من مسلحيها على شاطئ المحيط لأول مرة منذ اتفاقية الهدنة، وقالت الجبهة إن كتيبة من مسلحيها وصلت إلى شاطئ المحيط الأطلسي قبالة منطقة الكركرات لتكون أول وحدة عسكرية تتمركز على الشاطئ رغم الوجود العسكري المغربي بالمنطقة

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