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عاجل:عم الخطيب يودع زوجته بعد حادثة السير المميتة ببرشيد و الحصيلة ترتفع إلى 11 قتيلا
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 10:50 عاجل:عم الخطيب يودع زوجته بعد حادثة السير المميتة ببرشيد و الحصيلة ترتفع إلى 11 قتيلا | حوادث و حقوق
عاجل:عم الخطيب يودع زوجته بعد حادثة السير المميتة ببرشيد و الحصيلة ترتفع إلى 11 قتيلا
بكل ألم وحسرة استقبل أحمد وهو زوج إحدى ضحايا الحادثة المميتة التي وقعت يوم أمس الأحد بين برشيد والدار البيضاء(استقبل) صباح اليوم الاثنين نبأ وفاة زوجته التي كانت في الشاحنة التي انقلبت.

شوف تيفي:م غ

بكل ألم وحسرة استقبل أحمد وهو زوج إحدى ضحايا الحادثة المميتة التي وقعت يوم أمس الأحد بين برشيد والدار البيضاء(استقبل) صباح اليوم الاثنين نبأ وفاة زوجته التي كانت في الشاحنة التي انقلبت.

و أفاد أحمد و هو عم الخطيب الذي انقلبت فرحته إلى مأتم، أن زوجته قضت نحبها في غرفة العمليات بعد ارتجاج في المخ داخل مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

ويهذا تكون حصيلة ضحايا حادثة السير، التي وقعت اليوم الأحد بإقليم برشيد، ارتفعت إلى 11 قتلى و20 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة.

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عاجل:عم الخطيب يودع زوجته بعد حادثة السير المميتة ببرشيد و الحصيلة ترتفع إلى 11 قتيلا

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