عاجل:مسلح في الولايات المتحدة يقتل شخصين ويحتجز امرأة

تمكنت أجهزة الأمن الأمريكية اليوم الإثنين، من تحديد هوية مسلح قتل شخصين واحتجز امرأة رهينة في ولاية أوكلاهوما.



شوف تيفي:وكالات

تمكنت أجهزة الأمن الأمريكية اليوم الإثنين، من تحديد هوية مسلح قتل شخصين واحتجز امرأة رهينة في ولاية أوكلاهوما.

وقالت الشرطة إن القاتل رجل يدعى مايكل فانس يبلغ من العمر 38 عاما، فيما رجح مسؤولون أن يكون الضحايا من أسرته.