عاجـل : تحطم طائرة متجهة إلى ليبيا وهذا هو عدد القتلى !

تحطمت طائرة صغيرة صباح الاثنين عند اقلاعها من مطار مالطا الدولي، ما أدى إلى مقتل الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، على ما أعلن مسؤولون.

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تحطمت طائرة صغيرة صباح الاثنين عند اقلاعها من مطار مالطا الدولي، ما أدى إلى مقتل الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، على ما أعلن مسؤولون.

وتحطمت الطائرة قبالة الساعة السابعة و النصف صباحا وكانت وسائل الاعلام أفادت في مرحلة أولى أنها طائرة من لوكسمبورغ استأجرتها وكالة فرونتيكس الأوروبية ومتوجهة إلى ليبيا.