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عاجـل : تحطم طائرة متجهة إلى ليبيا وهذا هو عدد القتلى !
بتاريــخ : 24 أكتوبر 2016 / 09:55 عاجـل : تحطم طائرة متجهة إلى ليبيا وهذا هو عدد القتلى ! | دولي
عاجـل : تحطم طائرة متجهة إلى ليبيا وهذا هو عدد القتلى !
تحطمت طائرة صغيرة صباح الاثنين عند اقلاعها من مطار مالطا الدولي، ما أدى إلى مقتل الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، على ما أعلن مسؤولون.

شوف تيفي 

 

تحطمت طائرة صغيرة صباح الاثنين عند اقلاعها من مطار مالطا الدولي، ما أدى إلى مقتل الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، على ما أعلن مسؤولون.

وتحطمت الطائرة قبالة الساعة السابعة و النصف صباحا وكانت وسائل الاعلام أفادت في مرحلة أولى أنها طائرة من لوكسمبورغ استأجرتها وكالة فرونتيكس الأوروبية ومتوجهة إلى ليبيا.

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