كبار مسؤولي تنزانيا: زيارة الملك حدث تاريخي غير مسبوق وقريبا ستفتح قنصلية تنزانيا في المغرب

أكد وزير الشؤون الخارجية التنزاني أن الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس لجمهورية تنزانيا، تعد حدثا تاريخيا غير مسبوق بالنسبة لهذا البلد الشرق إفريقي.

شوف تيفي: و.م.ع



أكد وزير الشؤون الخارجية التنزاني أن الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس لجمهورية تنزانيا، تعد حدثا تاريخيا غير مسبوق بالنسبة لهذا البلد الشرق إفريقي.

وقال ماهيغا، في تصريح للصحافة، "نحن من دون شك ممتنون لزيارة جلالة الملك التي ستمكن البلدين من ربط علاقات وثيقة وعميقة، مستندة في ذلك على العلاقات السياسية التي تجمع بين جلالته وفخامة الرئيس جون ماغوفولي، والتي فتحت الباب أمام تعاون اقتصادي أوسع".

وحسب الدبلوماسي التنزاني، سيتم خلال الزيارة الملكية، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجموعة من المجالات من قبيل النقل الجوي، والسياحة، والبنيات التحتية، والطاقة، معبرا عن أمله في أن تفتح هذه الزيارة الباب مشرعا أمام تدفق الاستثمارات المغربية في اتجاه جمهورية تنزانيا. وفي حديثه عن افتتاح سفارة للمغرب بدار السلام عقب تعيين الملك لسفير للمملكة بجمهورية تنزانيا، أكد ماهيغا أن بلده يعتزم عما قريب فتح قنصلية عامة لتنزانيا بالمغرب.

وقد حل الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي إسماعيل، عشية أمس الأحد بدار السلام، في زيارة رسمية لجمهورية تنزانيا، المحطة الثانية في جولة ملكية ستقود جلالته أيضا إلى إثيوبيا، وكان في استقباله رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية جون بومبي ماغوفولي.



